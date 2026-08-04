Jaime Lombana asumirá la defensa de Rafael Poveda tras señalamientos

Colombia

El abogado penalista Jaime Lombana asumirá la defensa del periodista Rafael Poveda, luego de que fueran divulgados dos testimonios que lo señalan por presuntas conductas de acoso y abuso sexual.

Poveda confirmó la vinculación del reconocido jurista mediante un video publicado en sus redes sociales. Lombana integrará el equipo jurídico junto con los abogados José Luis Herrera y Wendy Herrera.

El comunicador manifestó que atenderá cualquier requerimiento de la Fiscalía General de la Nación y sostuvo que las acusaciones deberán ser analizadas dentro de un proceso judicial, con respeto por las garantías de todas las partes.

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“No me dieron derecho a réplica como lo afirman”, señaló Poveda al cuestionar la forma en la que fueron publicados los relatos. Según su versión, recibió resúmenes de los testimonios y un cuestionario de 22 preguntas, pero no tuvo acceso a las transcripciones completas que había solicitado.

Los señalamientos fueron dados a conocer a finales de julio por el colectivo de periodistas Yo te creo, colega y por el medio independiente Noticias Brava.

Uno de los relatos corresponde a una comunicadora social y abogada que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por hechos que presuntamente habrían ocurrido en 2019, después de participar en un curso relacionado con la productora del periodista.

El segundo testimonio fue entregado de manera anónima por una periodista que relató presuntas conductas inapropiadas dentro de un entorno laboral.

De acuerdo con Asuntos Legales, uno de los testimonios fue presentado por Sofía Vela, mientras que la identidad de la segunda mujer permanece bajo reserva.

El colectivo Yo te creo, colega afirmó que contactó a Poveda desde el 27 de julio por WhatsApp y correo electrónico para comunicarle la existencia de los testimonios y entregarle un cuestionario con 22 preguntas.

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Según su versión, se dejó un plazo de 48 horas para recibir una respuesta escrita antes de publicar el primer relato. El grupo aseguró que la posibilidad de entregar su versión continuaba abierta.

Poveda, por su parte, sostuvo que los resúmenes enviados no contenían información suficiente para responder detalladamente. Explicó que recibió tres párrafos sobre un testimonio de 13 minutos y dos párrafos acerca de otro relato de 21 minutos.

El periodista también cuestionó que no le revelaran la identidad de una de las denunciantes. El colectivo señaló que la reserva buscaba proteger su nombre e imagen y evitar una confrontación directa.

El comunicador rechazó los señalamientos y aseguró que responderá a cada acusación ante las autoridades competentes. También indicó que no controvertirá públicamente los testimonios por respeto a las mujeres que decidieron hablar.

Poveda pidió que el caso no sea resuelto mediante juicios paralelos en redes sociales y afirmó que cualquier pronunciamiento de fondo será presentado ante la Fiscalía. Además, rechazó cualquier acto de intimidación contra las denunciantes.

El periodista recordó su trayectoria de más de 40 años y aseguró que anteriormente no había enfrentado señalamientos de esta naturaleza.

Al menos una denuncia penal se encuentra en trámite preliminar ante la Fiscalía General de la Nación.

Hasta el momento no existe una condena, fallo judicial en firme o decisión de una autoridad que determine la responsabilidad penal de Rafael Poveda. El comunicador conserva su presunción de inocencia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

La llegada de Jaime Lombana marca una nueva etapa en la estrategia jurídica del periodista, mientras las autoridades establecen si existen elementos suficientes para avanzar dentro del proceso.