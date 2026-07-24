Estados Unidos subió al 12,5 % el arancel para varios productos colombianos

Colombia

Estados Unidos comenzó a aplicar un arancel adicional del 12,5 % a buena parte de las mercancías procedentes de Colombia, una decisión que podría afectar la competitividad de diferentes sectores exportadores del país.

La nueva tarifa reemplaza el recargo temporal del 10 % que venía vigente, por lo que el incremento real es de 2,5 puntos porcentuales. Sin embargo, el 12,5 % podrá sumarse al arancel ordinario correspondiente a cada producto, incluso en algunos casos cubiertos por el Tratado de Libre Comercio.

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Entre los sectores que podrían verse afectados aparecen las flores, los textiles, las confecciones, las manufacturas de plástico y algunos alimentos procesados.

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La medida contempla excepciones para productos estratégicos como café, banano, aguacate, cacao, petróleo, carbón, oro, medicamentos y determinados insumos farmacéuticos.

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Estados Unidos justificó la decisión por cuestionamientos relacionados con los controles de Colombia frente a mercancías importadas desde terceros países y presuntamente producidas mediante trabajo forzoso.