“Tienen 17 días”: De La Espriella lanza ultimátum al Clan del Golfo.

Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, envió una contundente advertencia a los integrantes y cabecillas del Clan del Golfo: deberán someterse a la justicia antes de que finalice el plazo de 17 días anunciado por el próximo mandatario.

El pronunciamiento se conoció durante una jornada de empalme regional realizada, donde De La Espriella señaló que su gobierno aplicará una política de mano dura contra las organizaciones criminales que se nieguen a entregarse.

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“Los voy a dar de baja como en derecho corresponde”, expresó el presidente electo, quien aseguró que las acciones de la Fuerza Pública se desarrollarán dentro de la Constitución y la ley.

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La advertencia representa un giro frente a la política de negociación adelantada por el Gobierno saliente y anticipa uno de los principales desafíos de seguridad que enfrentará la nueva administración desde su posesión.