Julián David dejó en alto a Colombia en una competencia mundial de matemáticas.

Colombia

¡Orgullo colombiano en Singapur!

Con apenas 9 años, Julián David Villamizar Camelo volvió a demostrar su extraordinario talento para las matemáticas al obtener dos terceros puestos y dos medallas de bronce en la Singapore International Math Olympiad Challenge, SIMOC 2026.

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El pequeño colombiano se destacó en la prueba individual y en el desafío Master Mind, compitiendo frente a destacados talentos infantiles de diferentes países y resolviendo complejos retos de lógica, análisis y agilidad mental.

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Este nuevo reconocimiento se suma a una trayectoria construida con disciplina y constancia. Julián David ya había conquistado una medalla de oro en la Singapore and Asian Schools Math Olympiad, SASMO 2026, en la categoría de primaria.

Su historia demuestra que la edad no es un límite cuando existen pasión, preparación y acompañamiento familiar. Hoy, Julián no solo suma nuevas medallas, sino que inspira a otros niños a creer en sus capacidades y perseguir grandes sueños.

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Felicitaciones a Julián David, a su familia y a quienes han acompañado su formación en este brillante camino académico.