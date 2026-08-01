Cierra Propal: Colombia pierde a su principal productor de papel blanco
La compañía, reconocida por fabricar papel blanco a partir del bagazo de caña de azúcar, confirmó el cierre definitivo de sus plantas en Yumbo y Guachené tras enfrentar dificultades financieras durante los últimos años.
La industria papelera colombiana pierde uno de sus principales referentes. Propal, empresa con casi siete décadas de trayectoria en la producción de papel y cartón, anunció el cierre definitivo de sus operaciones, poniendo fin a una historia que marcó a varias generaciones de colombianos.
La decisión implica el cese de actividades en sus plantas ubicadas en Yumbo (Valle del Cauca) y Guachené (Cauca), donde durante años se fabricó papel blanco utilizando como materia prima el bagazo de caña de azúcar, un proceso que convirtió a la compañía en el único productor nacional con esta tecnología.
A través de un comunicado, la empresa explicó que la medida obedece a las dificultades financieras acumuladas en los últimos años, producto de diversos factores externos que afectaron la sostenibilidad del negocio y limitaron la continuidad de sus operaciones.
Propal fue fundada en 1957 e inauguró oficialmente su planta industrial el 4 de agosto de 1961, durante el gobierno del entonces presidente Alberto Lleras Camargo. Desde entonces, se consolidó como una de las compañías más representativas del sector papelero colombiano y llegó a generar cerca de 1.200 empleos directos en su etapa de mayor crecimiento.
Durante décadas, los productos elaborados por la empresa hicieron parte de la vida cotidiana de millones de colombianos, al abastecer el mercado nacional con papel para cuadernos, libros, documentos, impresiones y diferentes usos industriales.
El cierre de Propal representa el fin de una de las empresas emblemáticas de la industria manufacturera del país y deja un nuevo desafío para el sector productivo del suroccidente colombiano.