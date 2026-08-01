Salieron de la vía, cayeron al ferrocarril y ella no sobrevivió.

Accidentes

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer las causas de un grave accidente de motocicleta ocurrido en la entrada del barrio Santa Bárbara, donde una joven perdió la vida y un hombre resultó gravemente lesionado.

La víctima fue identificada como Sara María Blanco Osorio, de 18 años, quien falleció poco después de ser ingresada a la Clínica Reina Lucía, debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El otro ocupante de la motocicleta también fue trasladado a centro asistencial donde continúa recibiendo atención médica.

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De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, la pareja se desplazaba en motocicleta cuando, por razones que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo. Como consecuencia, ambos salieron de la vía y colisionaron contra las estructuras de protección de un puente.

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Tras el impacto, los dos ocupantes cayeron hasta el sector de la línea férrea, donde fueron auxiliados por organismos de emergencia que acudieron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios y trasladarlos a un centro asistencial.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Sara María Blanco Osorio falleció horas después debido a la gravedad de las heridas, mientras que el hombre continua bajo observación médica.

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Las autoridades realizaron la inspección correspondiente e iniciaron la recolección de elementos materiales probatorios con el fin de reconstruir la dinámica del accidente y establecer qué provocó la pérdida de control de la motocicleta.