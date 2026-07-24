Vehículo terminó volcado al mediodía en vía que conduce a Lebrija.

Accidentes

Un accidente de tránsito se habría registrado durante el mediodía de este viernes en una vía que conduce hacía Lebrija, donde un vehículo terminó volcado mientras descendía por este importante corredor vial.

De acuerdo con la información preliminar, el automotor habría perdido estabilidad por causas que todavía son materia de investigación y quedó volcado sobre la carretera. Por el momento no se conoce con precisión cuántas personas viajaban en el vehículo ni si el hecho dejó personas lesionadas.

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La situación generó preocupación entre los conductores que transitaban por el sector y pudo ocasionar afectaciones temporales en la movilidad mientras se adelantaban las labores de atención y retiro del automotor.

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Se recomienda conducir con precaución, mantener una distancia segura y atender las indicaciones de las autoridades en la vía.