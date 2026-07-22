Gobierno reglamentó nuevas medidas de seguridad para niños en plataformas digitales.

Colombia

El Gobierno Nacional expidió un nuevo decreto con el que busca fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales.

La norma establece nuevas obligaciones para redes sociales, plataformas digitales, instituciones educativas, familias y entidades del Estado, con el propósito de prevenir riesgos como el ciberacoso, la explotación sexual, el acceso a contenidos nocivos y otras formas de violencia en internet.

También puede leerJulián David dejó en alto a Colombia en una competencia mundial de matemáticas.

Publicidad

Entre las medidas contempladas se encuentran la implementación de mecanismos de verificación de edad, controles parentales, canales de denuncia más visibles y acciones para retirar contenidos ilegales relacionados con menores de edad. Además, los colegios deberán reforzar sus protocolos de prevención y educación sobre el uso seguro de las tecnologías.

Publicidad

El decreto también promueve una mayor participación de los padres de familia en el acompañamiento del uso de internet por parte de los menores y crea un sistema de coordinación entre varias entidades del Estado para responder de manera más efectiva a los riesgos digitales.

Le puede interesarDos hermanos fueron asesinados frente a su familia durante una fiesta de cumpleaños

Con esta medida, el Gobierno busca que la protección de los menores en internet sea una responsabilidad compartida entre autoridades, plataformas tecnológicas, instituciones educativas y familias.