Menor de 12 años atacó con un cuchillo y mató a una adolescente de 14
Una adolescente de 14 años perdió la vida luego de ser atacada con un arma blanca durante una riña registrada en el barrio El Recreo, en el municipio de Granada, Meta.
Una adolescente de 14 años perdió la vida luego de ser atacada con un arma blanca durante una riña registrada en el barrio El Recreo, en el municipio de Granada, Meta.
La víctima fue identificada como Emily Tatiana Morales Hoyos, quien estaba próxima a cumplir 15 años y estudiaba en una institución educativa del municipio.
De acuerdo con la información conocida por el medio de comunicacion La noticia . com, la presunta responsable sería una niña de 12 años que habría salido de su vivienda con un cuchillo y esperado a que Emily saliera de su casa.
Cuando la adolescente apareció, la menor presuntamente la atacó en repetidas ocasiones, causándole heridas que terminaron provocándole la muerte.
Las primeras versiones señalan que el hecho estaría relacionado con un conflicto por una relación sentimental. Sin embargo, esta posible motivación continúa siendo parte de la información preliminar conocida sobre el caso.
Un familiar de Emily aseguró que la situación habría surgido porque la adolescente había iniciado una relación con un joven que anteriormente habría sido novio de la menor de 12 años.
“Lo que ocurrió fue porque mi sobrina pasó a ser novia del joven que había tenido una relación con ella anteriormente y suponemos que, por celos, ocurrió este hecho”, explicó el allegado.
La familia también señaló que Emily ya habría recibido amenazas a comienzos de este año. Según el relato, uno de sus familiares habló en su momento con los padres de la niña para intentar evitar que la situación se agravara.
En medio del dolor, el mismo familiar manifestó que la menor señalada como responsable necesita acompañamiento y ayuda, al considerar que este tipo de comportamiento no corresponde a una niña que apenas comienza su vida.
Emily era recordada por sus seres queridos como una adolescente juiciosa y tranquila que, según su familia, no tenía problemas con otras personas.