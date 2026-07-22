Niño santandereano ganó oro y bronce en olimpiada de matemáticas en Singapur

Santander

¡Talento, disciplina y orgullo colombiano! Samuel Rangel Santos, un estudiante santandereano de apenas 12 años, logró una destacada participación en la Singapore International Math Olympiad Challenge, SIMOC, una reconocida competencia académica que reunió a cerca de 4.500 estudiantes de diferentes países.

El alumno de séptimo grado de la Escuela Normal Superior de Oiba obtuvo una medalla de bronce en la prueba individual y una medalla de oro en la modalidad Math Warriors, en la que integró un equipo conformado por participantes de distintas nacionalidades.

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Samuel consiguió su clasificación para competir presencialmente en Singapur después de alcanzar una medalla de bronce en la Singapore and Asian Schools Math Olympiad, SASMO, resultado que le abrió las puertas para representar a Colombia en el certamen internacional.

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Sin embargo, antes de enfrentar los desafíos matemáticos, su familia y la comunidad tuvieron que superar un enorme obstáculo: reunir cerca de $35 millones para cubrir los gastos del viaje. Vecinos, docentes, padres de familia y miembros de la institución educativa se unieron para apoyar su sueño. Además, la exalumna Nancy Patiño gestionó el respaldo del Ministerio de Educación para conseguir los tiquetes aéreos.

“Esto demuestra que hay que creer en los sueños de los niños y apoyarlos”, expresó su madre, Martha Liliana Rangel, quien agradeció a todas las personas que hicieron posible la participación de Samuel.

El joven regresará al país este 23 de julio convertido en un ejemplo de talento, esfuerzo y perseverancia, después de llevar en alto los nombres de Suaita, Oiba, Santander y Colombia.

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