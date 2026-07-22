Periodista brasileño asegura que James fue el más lento del Mundial

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James Rodríguez volvió a generar debate entre los aficionados después de conocerse un dato sobre su rendimiento físico durante la Copa del Mundo de 2026.

Según estadísticas de seguimiento divulgadas por el periodista brasileño Renan Oguma, con base en información de la FIFA, el capitán de la Selección Colombia habría registrado la velocidad máxima más baja del torneo, al alcanzar 23,1 kilómetros por hora en uno de los encuentros.

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El volante también apareció en tres ocasiones entre los cinco registros de velocidad más bajos del campeonato, cifras que reavivaron los cuestionamientos sobre su condición física y el papel que desempeñó con la Selección.

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En lo deportivo, James terminó el Mundial sin goles ni asistencias, un balance que quedó por debajo de las expectativas creadas alrededor de uno de los futbolistas más importantes de Colombia.

Sin embargo, su historia en las Copas del Mundo permanece intacta. El cucuteño sigue siendo el último jugador no europeo en ganar la Bota de Oro de un Mundial, reconocimiento que obtuvo tras marcar seis goles en Brasil 2014.

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