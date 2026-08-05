Director de Los Bacanes del Sur y otro músico habrían sido liberados.

Colombia

Después de varios días de incertidumbre, Milton César Mesa Ortega, fundador, director y acordeonista de la agrupación Los Bacanes del Sur, recuperó la libertad durante la tarde de este miércoles 5 de agosto.

Junto al reconocido músico también fue liberado Neikler Vega Hernández, director de la agrupación Rumba Kids. Según la información divulgada por los equipos artísticos, ambos se encuentran en buenas condiciones de salud.

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Los dos músicos habían sido privados de la libertad el pasado domingo 2 de agosto, cuando se movilizaban por la vía que comunica a Popayán con El Tambo, en el departamento del Cauca. Tras conocerse el caso, las autoridades desplegaron labores de búsqueda mientras familiares, seguidores y representantes del sector musical pedían su pronta liberación.

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La noticia fue recibida con alivio por las agrupaciones, que agradecieron el acompañamiento de las autoridades, los medios de comunicación y las personas que ayudaron a difundir el caso durante los días de incertidumbre.

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Hasta el momento no se han entregado detalles oficiales sobre las circunstancias en las que se produjo la liberación, si existió alguna negociación o qué estructura estaría detrás de lo ocurrido. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el caso e identificar a los responsables.