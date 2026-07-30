Hallaron restos que pertenecerían a la hija de María Camila Potosí

Cali

Las autoridades encontraron restos de un recién nacido que, preliminarmente, corresponderían a Alahia, la hija de María Camila Potosí, la joven embarazada que fue encontrada sin vida en el sur de Cali.

El hallazgo se produjo este jueves 30 de julio durante un procedimiento adelantado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en una zona boscosa del sector de Santa Elena.

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De acuerdo con la información conocida por el medio de comunicacion El Espectador, los investigadores lograron ubicar el lugar mediante el análisis de cámaras de seguridad, la reconstrucción de diferentes recorridos y los testimonios recopilados durante la investigación.

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Funcionarios de Policía Judicial realizaron la inspección técnica de los restos, que serán trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Los especialistas deberán practicar los análisis científicos correspondientes para establecer si efectivamente pertenecen a Alahia. Por ahora, la Fiscalía ha aclarado que no existe una identificación plena.

El avance se conoció después de que las autoridades confirmaran la captura de cinco personas presuntamente relacionadas con la desaparición y muerte de María Camila, así como con lo ocurrido con su bebé.

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Entre las personas detenidas estaría la mujer que habría transportado en motocicleta a María Camila el día de su desaparición.

Las capturas se realizaron durante procedimientos adelantados en diferentes puntos del Valle del Cauca. Según informó la Policía Metropolitana de Cali, algunos de los investigados presuntamente pretendían abandonar el país.

La responsabilidad individual de cada uno de los detenidos deberá establecerse durante las audiencias judiciales y el desarrollo de la investigación.

Los análisis forenses deberán establecer si los restos encontrados corresponden a Alahia, así como la causa de muerte, el tiempo que permanecieron en el lugar y las condiciones en las que fueron abandonados.

La investigación también busca determinar si la bebé nació con vida, quién la llevó hasta la zona boscosa y cuál habría sido la participación de cada una de las personas capturadas.