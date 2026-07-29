Joven comerciante corrió para salvar su vida, pero sus atacantes lo persiguieron y l lo asesinarono

Cali

Un joven de aproximadamente 25 años, identificado preliminarmente como Juan Camilo García, perdió la vida después de ser atacado con arma de fuego en el barrio Nueva Floresta, en Cali.

El homicidio ocurrió en las últimas horas en inmediaciones de la calle 52 con carrera 24B, donde varios hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían interceptado a la víctima.

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De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por las autoridades, uno de los presuntos agresores habría intimidado a Juan Camilo con un arma de fuego.

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Al percatarse del peligro, el joven intentó escapar corriendo por el sector. Sin embargo, los atacantes habrían iniciado una persecución y posteriormente le dispararon en repetidas ocasiones.

Juan Camilo sufrió heridas de gravedad y fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar. Posteriormente, lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial.

Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, el joven falleció debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas durante el ataque.

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Los responsables escaparon después de cometer el crimen y hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre capturas relacionadas con el caso.

Las autoridades judiciales iniciaron la recopilación de testimonios y demás elementos materiales probatorios para reconstruir el recorrido de los agresores y establecer las circunstancias exactas del homicidio.

Los investigadores también buscan determinar los móviles del ataque, identificar plenamente a las personas que participaron y establecer si la víctima había recibido amenazas previamente.

Por ahora, las versiones sobre la persecución y la forma en que comenzó el ataque hacen parte de la información preliminar y deberán ser verificadas dentro de la investigación.

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