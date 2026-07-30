Cinco capturados por presunta relación con el crimen de María Camila Potosí

Cali

Cinco personas fueron capturadas por su presunta participación en la desaparición y posterior muerte de María Camila Potosí, una joven de 21 años que se encontraba embarazada y cuyo cuerpo fue hallado en una zona rural de Cali.

Las detenciones fueron realizadas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional durante diligencias de allanamiento adelantadas en Cali y Tuluá, Valle del Cauca.

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Entre las personas capturadas se encontraría la mujer que habría transportado a María Camila en una motocicleta el pasado 16 de julio, día en el que se perdió todo contacto con ella. Cámaras de seguridad registraron a la joven movilizándose en ese vehículo, considerado uno de los últimos rastros conocidos antes de su desaparición.

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Durante los procedimientos, las autoridades incautaron varios teléfonos celulares y una motocicleta. Los elementos serán sometidos a análisis técnicos para establecer si contienen conversaciones, ubicaciones u otros datos que permitan reconstruir lo sucedido.

El cuerpo fue encontrado cuatro días después

María Camila desapareció el 16 de julio y cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo fue localizado en una zona rural de La Buitrera, en las afueras de Cali.

El caso causó conmoción nacional debido a que la joven se encontraba en estado de embarazo y, según informó posteriormente su familia, la bebé no estaba con ella cuando fue encontrada.

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La madre de María Camila aseguró que conoció esta información mientras realizaba los trámites para reclamar el cuerpo. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado públicamente si la bebé nació con vida, qué ocurrió con ella o dónde se encuentra.

Ofrecen recompensa de $200 millones

La recompensa por información que permita esclarecer el caso y localizar a la bebé fue aumentada de $50 millones a $200 millones.

Además, las autoridades conformaron un grupo especial de búsqueda que ha realizado recorridos y verificaciones en sectores como Meléndez, Polvorines, Alto de Santa Elena y zonas cercanas a fuentes hídricas.

Los investigadores mantienen abiertas varias hipótesis. Una de ellas contempla la posibilidad de que la bebé esté con vida, aunque también se han recibido versiones que señalan lo contrario. Ninguna ha sido confirmada oficialmente.

Las cinco personas capturadas serán presentadas ante jueces de control de garantías para la legalización de los procedimientos, la formulación de imputación y la solicitud de medidas de aseguramiento.

Hasta el momento no se han revelado sus identidades, los delitos que les serán imputados ni el grado de participación que habría tenido cada una. Su responsabilidad deberá ser establecida dentro del proceso judicial.