Entró acompañado a un hotel y minutos después apareció asesinado

Cúcuta

Un hombre identificado como Duván Camilo Paredes fue asesinado con arma cortopunzante dentro de una habitación de un hotel ubicado en el barrio Latino, en Cúcuta.

De acuerdo con la información preliminar conocida por el medio de comunicacion Noticias Cúcuta 75 sobre el caso, la víctima se encontraba en el establecimiento cuando fue atacada por una persona que habría ingresado al lugar acompañada por su pareja sentimental.

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En medio de las investigaciones, las autoridades capturaron a una mujer señalada de haber acompañado al presunto agresor al hotel. Por ahora, su posible participación en los hechos deberá ser determinada por las autoridades judiciales.

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Las primeras indagaciones apuntan a que el crimen podría estar relacionado con una presunta deuda por estupefacientes. Sin embargo, esta hipótesis todavía no ha sido confirmada y hace parte de las líneas investigativas.

Los organismos judiciales revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel y de sectores cercanos, con el propósito de reconstruir lo sucedido, identificar plenamente al presunto responsable material y establecer su paradero.

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El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades recopilan testimonios y elementos probatorios que permitan esclarecer las circunstancias en las que fue asesinado Duván Camilo Paredes.