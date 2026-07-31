Andrea Pérez Cadavid llevó al Congreso de Residuos una apuesta por ciudades más sostenibles

Bucaramanga

Bucaramanga se convirtió en punto de encuentro para expertos, autoridades, académicos y representantes del sector empresarial durante la edición número 25 del Congreso Internacional de Residuos y Perspectivas Ambientales, desarrollado entre el 29 y el 31 de julio de 2026.

Entre las invitadas al encuentro estuvo Andrea Pérez Cadavid, gerente de CGR Relleno Doña Juana, quien participó como panelista y compartió su visión sobre los principales desafíos que enfrenta Colombia en el manejo integral de los residuos sólidos.

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Durante su intervención, Pérez Cadavid resaltó la necesidad de fortalecer la economía circular para reducir la cantidad de materiales que llegan a disposición final, aumentar su aprovechamiento y disminuir el impacto ambiental generado por las ciudades.

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La directiva también señaló que las soluciones de largo plazo requieren un trabajo coordinado entre las entidades públicas, las empresas prestadoras, el sector privado y la ciudadanía. A su juicio, la transformación del modelo no depende únicamente de nuevas tecnologías, sino también de cambios en los hábitos de consumo y separación de residuos.

La agenda del Congreso incluyó discusiones sobre la transición hacia modelos de “Residuo Cero”, el tratamiento de biorresiduos, la incorporación de tecnologías innovadoras y la búsqueda de fuentes de financiación para proyectos de infraestructura ambiental.

Otro de los temas abordados fue el impacto de los cambios regulatorios en la prestación del servicio público de aseo y la necesidad de actualizar las políticas para responder al crecimiento de las ciudades y a los compromisos climáticos del país.

Los panelistas coincidieron en que Colombia debe acelerar la implementación de soluciones que permitan reducir las emisiones asociadas a la disposición final, recuperar materiales y mejorar la eficiencia de los sistemas de recolección y tratamiento.

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El Congreso Internacional de Residuos y Perspectivas Ambientales continúa consolidándose como un espacio para compartir experiencias, revisar políticas públicas y construir alternativas frente a los retos ambientales que enfrentan las regiones.