VIDEO: Atacaron a una mujer a través de la ventana de su habitación en Paisajes del Norte.

Bucaramanga

Una mujer de 44 años resultó herida con arma de fuego durante un ataque ocurrido en la noche del lunes 27 de julio, en el barrio Paisajes del Norte.

El hecho se presentó aproximadamente a las 9:30 de la noche, cuando la víctima, se encontraba dentro de una de las habitaciones de su vivienda.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la habitación tiene una ventana que comunica directamente con la calle. Al parecer, el agresor habría aprovechado esa abertura para disparar contra la mujer desde el exterior del inmueble.

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Tras conocerse lo sucedido, uniformados llegaron al sector para recopilar información que permita establecer cómo ocurrió el ataque y quién estaría detrás de la agresión.

Uno de los allegados de la víctima manifestó que días antes se habría presentado una confrontación con otras personas. Las autoridades investigan si esa situación podría estar relacionada con el ataque armado.

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Por ahora, esta versión permanece como una hipótesis mientras las autoridades lograr esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre capturas, la identidad del responsable ni el estado de salud actualizado de la mujer.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar el móvil del ataque, establecer desde qué punto fueron realizados los disparos e identificar a la persona que accionó el arma.