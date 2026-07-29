“Papito, mamita, ya voy para la casa”: el último mensaje de Yohan antes de ser asesinado

Bogota

Yohan David Solaque Rugeles de 20 años, un joven estudiante de locución y doblaje, fue asesinado cuando regresaba a su vivienda en Soacha después de asistir a clases, en un hecho ocurrido cerca de la estación Héroes, en el norte de Bogotá.

Minutos antes de salir de la academia, el joven les envió un mensaje a sus padres para informarles que ya iba rumbo a casa.

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“Papito, mamita, ya voy para la casa con el favor de Dios. Te amo”, escribió Yohan David, sin imaginar que esa sería la última comunicación con su familia.

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De acuerdo con la información conocida por el medio de comunicacion Alerta Bogota, el estudiante habría sido abordado durante un intento de hurto cuando se encontraba en inmediaciones de la estación Héroes. En medio del hecho fue atacado y sufrió lesiones que le ocasionaron la muerte.

Tras la agresión, varias personas que se encontraban en el sector persiguieron al señalado responsable y colaboraron para que fuera capturado poco después.

El hombre fue detenido y su posible responsabilidad deberá ser determinada por un juez con base en las pruebas recopiladas por la Fiscalía y los organismos de investigación.

Según relató Eliana Solaque, hermana de la víctima, uno de los ciudadanos que participó en la persecución habría recuperado el arma presuntamente utilizada en el crimen y posteriormente la entregó a la Policía.

La familia considera que este elemento, junto con las evidencias recolectadas por Medicina Legal y la Fiscalía, será clave dentro del proceso judicial.

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Los seres queridos de Yohan pidieron que el capturado no sea dejado en libertad y que el caso avance hasta establecer plenamente su responsabilidad. También agradecieron a las personas que auxiliaron al joven y evitaron que el sospechoso escapara.

La familia recibió información según la cual una mujer que acompañaba al señalado agresor habría permanecido en el sector antes del ataque y escapó después de lo sucedido. Sin embargo, no se ha informado oficialmente si esta persona está siendo buscada o si aparece vinculada formalmente a la investigación.

Yohan David llevaba cerca de siete meses estudiando locución y doblaje en una academia ubicada en el sector de Héroes. Desde niño había mostrado interés por el manejo de la voz, las imitaciones, el canto y la interpretación de personajes.

Su hermana recordó que inicialmente era tímido, pero con el paso de los meses ganó confianza y logró integrarse con sus compañeros. En la academia era reconocido por imitar las voces y maneras de hablar de figuras políticas como Juan Manuel Santos y Gustavo Petro.

Sus compañeros y profesores preparan un homenaje para recordar su paso por la institución y el talento que comenzaba a desarrollar.

Además, la familia proyecta crear una iniciativa denominada “Semillas de David”, con la que buscarán apoyar a niños y jóvenes interesados en la locución, el canto y otras expresiones artísticas, pero que no cuentan con los recursos económicos necesarios para acceder a este tipo de formación.

La velación de Yohan David comenzó este miércoles 29 de julio y sus exequias fueron programadas para el jueves 30. La familia también anunció una velatón cerca de la estación Héroes para exigir justicia y acompañar a otras familias que hayan atravesado hechos similares.

Las autoridades continúan recopilando elementos materiales probatorios para esclarecer completamente el crimen, establecer las circunstancias del presunto intento de hurto y determinar si otras personas participaron en el ataque.