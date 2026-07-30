Su hija abrió la puerta y encontró una escena de horror.

Medellin

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de una mujer hallada sin vida al interior de su vivienda, ubicada en el barrio San José, en el municipio de Itagüí, Antioquia, en un caso que es investigado como un presunto homicidio.

La víctima fue identificada como Arelis María Bertel, cuyo cuerpo fue encontrado en el baño de la vivienda con varias heridas ocasionadas por arma blanca. El hallazgo se produjo luego de que sus compañeros de trabajo alertaran a sus familiares por su inusual ausencia laboral.

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De acuerdo con la información preliminar, al no lograr comunicarse con ella, su hija llegó hasta la vivienda acompañada por un cerrajero para abrir la puerta. Al ingresar al inmueble encontró a su madre sin vida, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades.

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Durante las primeras diligencias conocidas por medios locales, investigadores de la Policía Judicial habrían recopilado registros de cámaras de seguridad del sector. En las imágenes, presuntamente, se observa a un hombre ingresando a la vivienda durante la noche del martes y saliendo varias horas después. Sin embargo, las autoridades continúan verificando este material para establecer si tendría relación con el crimen.

Por ahora, la Fiscalía y los organismos de investigación trabajan para determinar el móvil de los hechos. Una de las hipótesis apunta a que el caso podría estar relacionado con un intento de hurto, mientras otra línea investigativa busca establecer si se trataría de un presunto feminicidio. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

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La administración municipal de Itagüí habría informado que la víctima no tenía denuncias previas por amenazas o violencia.