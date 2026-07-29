José David recibió un disparo durante una riña en Bucarica y murió horas después

Floridablanca

José David Rueda Duarte, de 29 años, murió después de recibir un disparo durante una riña registrada en inmediaciones del bloque 15 del barrio Bucarica, en Floridablanca.

El hecho ocurrió hacia las 3:15 de la madrugada de este miercoles 29 de julio de 2026, en el sector cercano al supermercado Más x Menos.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, José David se desplazaba por el lugar cuando sostuvo una discusión con otro hombre.

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En medio de la confrontación, el presunto agresor habría sacado un arma de fuego y disparado contra la víctima. El proyectil impactó en el lado derecho del pecho.

Tras resultar herido, José David llegó por sus propios medios a la Clínica Guane, donde recibió atención inicial.

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Posteriormente, debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado a la Clínica Foscal. Pese a los esfuerzos del personal médico, su fallecimiento fue confirmado hacia las 4:40 de la madrugada.

Guardas de seguridad del sector manifestaron haber escuchado aproximadamente cuatro detonaciones durante el hecho.

La Policía inició labores de vecindario y recopilación de testimonios para identificar al responsable, esclarecer cómo comenzó la confrontación y establecer los móviles del homicidio.

Hasta el momento no se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso.



