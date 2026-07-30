Girón celebra 216 años de su Independencia: la historia detrás del 30 de julio de 1810.

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Este 30 de julio, el municipio de San Juan de Girón celebra 216 años de su Independencia, una fecha que marcó un antes y un después en la historia de la región durante el proceso de emancipación del dominio español.

La conmemoración recuerda los acontecimientos del 30 de julio de 1810, cuando un grupo de líderes locales, encabezados por Eloy Valenzuela, proclamó la Independencia de Girón y manifestó su decisión de romper los vínculos con la Corona española, sumándose al movimiento independentista que comenzaba a extenderse por el país.

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Con frecuencia esta fecha se confunde con la fundación del municipio. Sin embargo, son hechos diferentes. Girón fue fundado el 15 de enero de 1631 por Francisco Mantilla de los Ríos, mientras que el 30 de julio corresponde a la proclamación de su Independencia, uno de los acontecimientos más importantes de su historia.

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La fecha representa una oportunidad para recordar el papel de Girón en el proceso independentista y fortalecer entre sus habitantes el conocimiento sobre la historia y el patrimonio del municipio.