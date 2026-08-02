Joven habría caído cuando intentaba ingresar por una ventana a su apartamento en Piedecuesta

Piedecuesta

Una joven perdió la vida este domingo 2 de agosto después de caer accidentalmente desde el piso 13 de una torre ubicada en un conjunto residencial del municipio de Piedecuesta, Santander.

De acuerdo con la información preliminar conocida en el lugar, la mujer presuntamente se había quedado sin las llaves de su apartamento y habría intentado ingresar a la vivienda a través de una ventana. Durante la maniobra habría perdido el equilibrio y cayó al vacío.

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Un residente del conjunto relató que, al escuchar lo ocurrido, salió inmediatamente para intentar brindarle los primeros auxilios. Al acercarse, observó que la joven presentaba múltiples lesiones y que sus signos vitales comenzaban a debilitarse.

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El ciudadano aseguró que permaneció a su lado, hablándole constantemente para tratar de mantenerla consciente mientras llegaban los organismos de emergencia. Sin embargo, pocos minutos después dejó de sentirle la respiración y el pulso.

Tras confirmarse que la joven no reaccionaba, el residente solicitó a los vigilantes que restringieran el acceso al lugar. Como inicialmente se desconocía en qué apartamento vivía, comenzó a recorrer los diferentes pisos de la torre siguiendo la posible trayectoria de la caída.

Al llegar al piso 13, encontró una ventana abierta y notó que nadie respondía en el apartamento. Esta situación fue informada a la administración, que revisó el registro de residentes y logró comunicarse con una persona relacionada con la vivienda.

La información recopilada y los videos de las cámaras de seguridad fueron entregados a los investigadores para establecer con precisión cómo sucedieron los hechos.

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Unidades de la Sijín realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo. Aunque la principal hipótesis apunta a una caída accidental mientras intentaba ingresar por la ventana, serán las autoridades las encargadas de confirmar las circunstancias del caso.