Presunto sicario entró a hospital para rematar a paciente en UCI

Barranquilla

Un hombre armado fue capturado dentro del Camino Universitario Distrital Adelita de Char, en Barranquilla, luego de que presuntamente ingresara al centro asistencial con la intención de asesinar a un paciente que permanecía internado en una Unidad de Cuidados Intensivos.

De acuerdo con la información conocida preliminarmente, el sospechoso habría llegado hasta el hospital fingiendo ser familiar del paciente. Mediante esta estrategia habría conseguido avanzar inicialmente por las instalaciones y acercarse al área restringida donde se encontraba el hombre bajo atención médica.

El paciente había ingresado al centro asistencial después de sobrevivir a un ataque con arma de fuego ocurrido dos días antes. Debido a la gravedad de las lesiones, permanecía bajo observación especializada en cuidados intensivos.

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Las primeras versiones señalan que el hombre que entró al hospital portaba un arma de fuego y pretendía completar el ataque que había quedado inconcluso. Sin embargo, su comportamiento despertó sospechas antes de que alcanzara a llegar hasta la habitación del paciente.

Cuando fue descubierto, el sospechoso habría intentado abandonar rápidamente el centro médico. Para ese momento, las autoridades ya habían sido alertadas y desplegaron un operativo dentro y alrededor de las instalaciones.

El hombre quedó atrapado en el hospital mientras unidades de la Policía Nacional adelantaban su búsqueda y adoptaban medidas para proteger a pacientes, médicos, enfermeras, familiares y demás personas que se encontraban en el lugar.

Finalmente, los uniformados lograron ubicarlo y capturarlo en flagrancia antes de que pudiera acercarse al paciente. Durante el procedimiento también fue incautada el arma que llevaba consigo.

La intervención de las autoridades evitó que el hospital se convirtiera en el escenario de un nuevo ataque y permitió mantener bajo protección al hombre que permanecía en recuperación.

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Después de la captura, la Policía Metropolitana desplegó un operativo de seguridad en los alrededores del Camino Universitario Distrital Adelita de Char.

Los accesos fueron restringidos temporalmente mientras los uniformados verificaban las instalaciones y descartaban la presencia de otras personas que pudieran representar un riesgo.

La situación generó preocupación entre los usuarios y trabajadores del centro asistencial, especialmente por la forma en que un hombre armado habría logrado superar los controles iniciales fingiendo tener un vínculo familiar con el paciente.

Las autoridades buscan establecer la identidad plena del detenido, su posible relación con el primer atentado y si actuó por orden de otra persona.

La investigación también deberá determinar cómo obtuvo información sobre el lugar en el que estaba internado el paciente, de qué manera consiguió ingresar y hasta dónde logró avanzar dentro de las instalaciones.

Como parte de las diligencias, los investigadores revisarán las cámaras de seguridad, recopilarán testimonios del personal médico y verificarán los registros de ingreso al hospital.

El capturado deberá responder por los delitos que determine la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las labores para identificar a las demás personas que podrían estar relacionadas con el caso.

Por ahora, el paciente continúa bajo atención médica. El segundo intento en su contra fue frustrado antes de que el hombre armado lograra llegar hasta la UCI.