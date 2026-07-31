Ultima Hora: Juan José Quintero y Claudia Castiblanco murieron en accidente en Ruitoque Bajo

Floridablanca

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la tarde de este viernes 31 de julio dejó dos personas fallecidas en el sector de Ruitoque Bajo, en la vía que comunica a Ruitoque Alto con La Hormiga.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Juan José Quintero Muñoz y Claudia Ossana Castiblanco Páez, quienes se movilizaban en una motocicleta de placas ABJ78C.

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De acuerdo con la información conocida inicialmente, la pareja habría perdido el control del vehículo cuando transitaba por el sector conocido como La Y y posteriormente chocó contra un muro. Las causas exactas del accidente todavía son materia de investigación.

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Conductores que circulaban por el lugar alertaron a los organismos de emergencia. Varias ambulancias llegaron al sitio, pero el personal asistencial confirmó que las dos personas ya no presentaban signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Unidades de tránsito se desplazan hacia el lugar para realizar la inspección correspondiente y establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

A esta hora se registra una fuerte congestión vehicular en el sector, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.

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