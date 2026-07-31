Pareja murió en fuerte accidente de transito, se buscan sus familiares

Accidentes

Un grave accidente de tránsito ocurrido hace pocos minutos dejó dos personas fallecidas en el sector de Ruitoque Bajo, jurisdicción de Floridablanca.

Según la información preliminar, las víctimas se movilizaban en una motocicleta de placas ABJ78C cuando, por circunstancias que son materia de investigación, el conductor habría perdido el control del vehículo y colisionado contra un muro.

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El hecho ocurrió en el sector conocido como La Y, sobre la vía que comunica a Ruitoque Alto con La Hormiga.

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Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Juan José Quintero Muñoz, quien conducía la motocicleta, y Claudia Ossana Castiblanco Páez, quien viajaba como acompañante.

Conductores que transitaban por el sector dieron aviso inmediato a los organismos de emergencia. Varias ambulancias llegaron al lugar, pero el personal asistencial confirmó que la pareja ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

A esta hora, unidades de tránsito se desplazan hacia el sitio para acordonar la zona, realizar la inspección correspondiente y establecer las causas exactas del accidente.

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El hecho también ha generado una fuerte congestión vehicular en este corredor. Se recomienda a los conductores reducir la velocidad, atender las indicaciones de las autoridades y, de ser posible, utilizar rutas alternas.